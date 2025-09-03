Exasesor de Biden revela fake news sobre buque en el Caribe

El exdirector del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan González, cuestionó la presunta destrucción de un barco en el Caribe, acusado de narcotráfico, por parte del país norteamericano, y denunció que la administración de Donald Trump «usa información falsa para justificar una designación terrorista».

«¿Entonces el gobierno de Estados Unidos está usando información falsa para justificar una designación terrorista y luego gasta al menos 7 millones de dólares por día para que un grupo de portaaviones mate a 11 traficantes en un barco con capacidad máxima para 3 toneladas?», describió González a través de sus redes sociales.

De igual forma, el exfuncionario señaló que, incluso si la información fuese cierta, la acción resultaría «legalmente cuestionable» tanto en el marco del derecho estadounidense como en el internacional.

«El Gobierno se atribuye la autoridad para hundir cualquier buque que considere vinculado al narcotráfico. Es un terreno resbaladizo. Sin controles, Estados Unidos corre el riesgo de matar a pescadores, migrantes u otros civiles y tendríamos que confiar en la palabra del Gobierno», indicó.

Además, recordó las Reglas de Enfrentamiento, las cuales existen para minimizar las bajas civiles, por lo que, resaltó que «destruir una embarcación en el mar sin abordarla ni verificarla abre la puerta a la tragedia». Aseguró que es la Guardia Costera de los Estados Unidos y no la Armada la institución capacitada y legalmente autorizada para la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, debido a que, «están entrenados, equipados y legalmente autorizados para estas misiones».

González refirió que el procedimiento operativo estándar es interceptar con apoyo de helicópteros y aviones, deshabilitar la nave cuando sea necesario, arrestar e interrogar a la tripulación y compartir la información para ayudar a las fuerzas del orden a construir casos más importantes contra los superiores.

