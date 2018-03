Exdirector de Odebrecht en Perú asegura que tiene pruebas de financiamiento ilegal a excandidatos presidenciales

El exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró que sí hay pruebas de los aportes no contabilizados entregados a los partidos políticos y candidatos presidenciales en el Perú, en las elecciones de 2006 y 2014.

Barata recordó que ningún político entrega recibo de un aporte no contabilizado. Eso es lo que no hay y no tiene, porque no podía tener. Pero, dentro de la empresa, dentro del Departamento de Operaciones Estructuradas existen registros de visitas, llamadas telefónicas, correos entre Lima y Sao Paulo de los pedidos y para qué y quién se pedía el dinero.

Además, existen los registros de todo el movimiento del dinero, desde que salía de las cuentas reservadas hasta que era entregado en efectivo. Esas pruebas están en los archivos de la empresa y en los discos duros de los sistemas My Web Day y Drousys, que tiene incautados el Ministerio Público de Brasil. Es decir, hay cientos de terabytes de pruebas documentales de los aportes, según fuentes de Odebrecht y de la Fiscalía brasileña.

T/ Redacción CO-La República

