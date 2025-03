Exesposa de Noboa denuncia violencia vicaria por parte del presidente

Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente en funciones de Ecuador y actual candidato a la reelección, Daniel Noboa, denunció que es víctima de violencia vicaria por parte del mandatario, a quien señaló de usar a la hija que tienen en común para causarle «dolor».

«Durante 6 años he sido víctima de violencia vicaria. Y quiero repetir estos términos, violencia vicaria, para que calen en el país y se comprendan en toda su dimensión», dijo Goldbaum ante la Asamblea Nacional de Ecuador, donde el martes contó su testimonio y pidió a los legisladores que tramiten un proyecto de ley que tipifique esta figura en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En su alocución agregó que la violencia vicaria es «una forma de abuso cruel y devastador. Te quiebra por dentro, te destruye, te hace sentir culpable de ver sufrir a tus seres queridos. Es padecer una guerra (…) es muerte en vida».

La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a terceras personas, principalmente a los hijos, como instrumento de daño y control sobre la víctima.

En ese sentido, Goldbaum, quien estuvo casada con Noboa entre 2018 y 2019 y tiene una hija en común, mencionó que el presidente «ha instrumentalizado» a su niña y «la ha usado como objeto» para causarle dolor y mantenerla «en constante estado de zozobra».

Relató que la violencia vicaria contra ella comenzó en 2019, cuando, embarazada de seis meses, decidió separarse de Noboa. «Lo que pensaba que sería un proceso doloroso, pero necesario, se transformó en una pesadilla», expresó, al señalar que el ahora presidente comenzó a atacar su integridad emocional.

«Mi hija se ha visto sometida a múltiples cambios en el régimen de visitas, muchas veces por decisiones irregulares de los jueces. Esto ha causado inestabilidad en su vida y en su desarrollo. Por ello ha requerido de mucha contención emocional a través de profesionales», contó.

Persecución

La exesposa de Noboa manifestó que el mandatario no solo ha usado a su hija, sino que también ha arremetido en contra de «todas las personas» que la han apoyado y defendido, incluyendo a su padre y hermano, a quienes ha perseguido judicialmente.

Dijo al respecto que ya suma 42 demandas en su contra y su familia. Detalló que los abogados que han llevado esas denuncias han sido parte del círculo de poder de Noboa, incluyendo a la exministra del Interior Mónica Palencia; el actual Ministro de Salud, Edgar Lama; y Fernando Yavar, delegado del mandatario para la comisión que llevó adelante la renovación parcial de la Corte Constitucional.

«Ya han intentado meterme presa y no sé qué me pasará. He intentado vencer el miedo, no solo por mi hija, no solo por mi familia, hoy intento alzar mi voz por cada una de las mujeres que han pasado o atraviesan situaciones similares», enfatizó Goldbaum.

También reiteró que Noboa ordenó que se le retire la seguridad militar a la hija de ambos, pese a que su imagen ha sido expuesta en redes sociales y medios públicos por él y por su familia paterna en varias ocasiones.

T/RT