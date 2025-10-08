Exfuncionario de la ONU desmiente falsa narrativa de narcotráfico en Venezuela

El exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Pino Arlacchi, desmintió rotundamente los inexistentes vínculos de Venezuela con el narcotráfico, contrario a la falsa narrativa propagada por el gobierno de Estados Unidos. Así lo indicó durante una entrevista concedida al medio ruso, RT.

«No hay ninguna agencia antidrogas del mundo que pueda confirmar las fantasías del señor Rubio», declaró Arlacchi. Nuevamente, el antiguo funcionario del ente multilateral reiteró que en los últimos 20 años, Venezuela no figuró en ningún mapamundi de la ONU sobre la incidencia del narcotráfico.

«Se sabe que esta relación entre el Gobierno venezolano y un supuesto cartel no existe. Es una fabricación del presidente Trump, con motivos políticos», explicó. A juicio del exfuncionario de la ONU, Washington señala a Venezuela como nexo del tráfico de estupefacientes para solapar que «el presidente Trump no se ocupa de combatir la droga que está asesinando a estadounidenses, que es el fentanilo».

Seguidamente, Arlacchi reiteró el hecho de que Estados Unidos mantiene el mayor mercado global del fentanilo, «donde hay 10 millones de consumidores» de ese opioide sintético. «El fentanilo se produce en EE. UU. y ha sido inventado por las grandes casas farmacéuticas estadounidenses».

También descartó la veracidad de las declaraciones de Trump, respecto las embarcaciones bombardeadas por militares estadounidenses en el Caribe, las cuales traficaban cocaína y fentanilo. «No creo, seguramente es algo falso»; «nada de esto tiene que ver con Venezuela, nada», expresó Arlacchi .

F/RT