Exitosa participación de Venezuela en Expo Dubái con más de 770 mil visitantes

A lo largo de los seis meses que duró la muestra, desde su inauguración el 1 de octubre de 2021 hasta el pasado 31 de marzo, el Pabellón Venezuela de la Expo Dubái 2020 tuvo la alegría y el privilegio de recibir un total de 773.815 visitantes de todo el mundo.

Venezuela dejó su huella de luz, color y amistad en la Expo Dubái 2020 e hizo honor a su tradicional protagonismo en las exposiciones universales. Tanto es así que el Pabellón de Venezuela fue incluido entre los 13 más bellos de la Expo, según el prestigioso medio Gulf News.

Bajo el lema “Una herencia honorable, un futuro prometedor. Venezuela abierta al futuro”, el Pabellón Venezuela rindió tributo a las culturas indígenas venezolanas y al legado de los grandes maestros venezolanos del arte cinético.

Quienes lo visitaron tuvieron la oportunidad de acercarse a nuestro país, ver con sus propios ojos una pequeña muestra del extraordinario patrimonio humano, cultural y natural de uno de los 17 países megadiversos del planeta.

Los visitantes iniciaban el recorrido en una sala que brindaba información sobre los más relevantes datos demográficos, y que daba cuenta de la maravillosa diversidad humana y cultural del país, a la vez que conectaba con Venezuela y su gente a partir de un gesto cordial, una mirada, una sonrisa, la expresión de diferentes rostros.

Desde allí, el público podía sumergirse en los fascinantes paisajes venezolanos, en un espacio donde podían conocer las características naturales y constatar la sorprendente biodiversidad de nuestra nación, que forma parte del pequeño grupo de países megadiversos del mundo, que tiene el 70% de las especies animales y vegetales conocidas en su territorio de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados.

El Pabellón Venezuela se despide de la Expo Dubái 2020, con la satisfacción de haber construido este espacio para compartir la hospitalidad venezolana en medio del desierto.

A total of 773,815 people visited the Venezuela Pavilion during the 182 days of Expo 2020 Dubai.

A considerable figure, considering that it was the first mass event open to the public since the beginning of the pandemic.

