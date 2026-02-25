Experiencia productora cafetalera agroecológica en el IVIC rompe paradigmas

Desde los espacios del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), se llevó a cabo el taller teórico-práctico Proyecto Café 1709: De la producción a la ciencia. Durante el evento, se presentaron métodos de cultivo agroecológicos, sustentables e innovadores que buscan transformar la caficultura nacional.

La actividad contó con la ponencia de Humberto Moreno Villarreal, técnico agrícola del IVIC, quien detalló los orígenes del proyecto, las características de los suelos y las prácticas científicas empleadas. Moreno destacó los logros obtenidos en diversos micro lotes del estado Miranda, subrayando que estos resultados desafían los modelos tradicionales de producción.

El experto señaló que este encuentro con caficultores, cultivadores, proveedores y académicos permitió compartir la experiencia técnica de los suelos del IVIC para ofrecer alternativas urbanas y orgánicas a los productores.

«Mostramos nuestra experiencia en el instituto, donde hemos logrado un café orgánico de alta calidad. Este es el camino para fortalecer los suelos de manera agroecológica», afirmó.

Un proceso de ocho etapas

Para el especialista, el éxito del proyecto Café 1709 radica en ocho procesos esenciales. El primero consiste en la revisión del cultivo, donde se evalúa el nivel de acidez (pH) y los grados Brix (°Bx) para medir el contenido de azúcares y determinar la madurez óptima. Las etapas siguientes incluyen la cosecha, la selección de granos y la fermentación.

Posteriormente, se ejecuta el secado natural con concha, fase en la que los técnicos recomiendan el uso de la «cama africana» para garantizar la pulcritud del rubro. Finalmente, el proceso culmina con el trillado (eliminación de cáscaras secas), la selección de semillas y el tostado.

Alianza interinstitucional

El encuentro reunió a más de 60 asistentes en el auditorio Carlos Schubert, con representantes del Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del IVIC, la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, consejos campesinos y diversas casas de estudio como la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr), Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa) y Universidad Nacional Experimenta de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez), además de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara).

Esta iniciativa es impulsada por la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, fomentando prácticas sostenibles que optimizan los recursos naturales y garantizan la soberanía alimentaria del país.

F/Mincyt