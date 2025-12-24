Expertos de la ONU alertan que bloqueo marítimo de EE.UU. contra Venezuela viola el derecho internacional

Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el bloqueo parcial impuesto por Estados Unidos a petroleros vinculados a Venezuela constituye una grave violación del derecho internacional y podría configurarse como un acto de agresión contra un Estado soberano.

Los expertos recordaron que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza militar contra otro país y subrayaron que un bloqueo armado, acompañado de amenazas de nuevas acciones en el mar y en tierra, compromete derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida, según una nota de prensa del organismo multilateral.

El pronunciamiento se produce tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, ejecutado luego de que autoridades venezolanas fueran señaladas como parte de una supuesta organización terrorista, cuya existencia —señalaron— no ha sido demostrada mediante pruebas verificables.

Los relatores también denunciaron la muerte de más de un centenar de personas en operaciones marítimas desde septiembre, hechos que calificaron como posibles ejecuciones extrajudiciales y violaciones graves del derecho a la vida, por lo que exigieron investigaciones independientes y transparentes.

En ese contexto, instaron al Congreso de Estados Unidos a poner fin a los ataques y revocar el bloqueo, al tiempo que llamaron a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes, que van desde protestas diplomáticas hasta resoluciones de la Asamblea General, para garantizar la rendición de cuentas.

“La acción colectiva de los Estados es esencial para preservar la paz y la estabilidad mundial”, afirmaron los expertos Ben Saul, George Katrougalos, Surya Deva y Gina Romero, quienes advirtieron que las sanciones unilaterales afectan de forma severa los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Venezuela.

