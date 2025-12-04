Expertos de la ONU cuestionan las acciones de EEUU en Venezuela

Dos expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron este jueves su preocupación por la intensificación de las operaciones militares estadounidenses en territorio venezolano, así como por las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien expresó su disposición a perpetrar ataques e imponer el control del espacio aéreo del país.

Los expertos George Katrougalos, comprometido con la promoción de un sistema internacional justo, y Ben Saul, Relator Especial sobre la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo, ambos recordaron que, según el Artículo 1 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, todo Estado tiene plena autoridad sobre el espacio aéreo que lo cubre. Enfatizaron que cualquier intento de limitar o cerrar este espacio aéreo constituye una violación directa de este acuerdo.

También señalaron que el Artículo 2 de la Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. Enfatizaron que las medidas unilaterales que interfieren con la soberanía, incluido el control aéreo, comprometen la estabilidad regional y generan impactos negativos en la economía venezolana.

REDACCIÓN MAZO