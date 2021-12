Expertos introducen un color completamente nuevo en el Pantone

El Pantone Color Institute anunció esta semana su color del año 2022: el ‘Very Peri’, un color de tono azul completamente nuevo.

Denominado oficialmente Pantone 17-3938, el instituto lo describe como un tono «alegre y cálido» que ilustra la fusión de la vida moderna y «coloca el futuro por delante bajo una nueva luz».

Según explican en un comunicado, el ‘Very Peri’ combina el dinámico azul bígaro con la fiabilidad del azul y la gran energía de un matiz rojo-violáceo, dando lugar a un tono que «estimula una expresión imaginativa y la valentía de crear».

Esta elección se ve asociada al momento de transición por el que atraviesa el mundo «a medida que salimos de un intenso período de aislamiento» debido a la pandemia, agrega el texto.

La designación de ‘Very Peri’ como color del año «refleja lo que está sucediendo en la cultura global», dijo Laurie Pressman, vicepresidenta del Instituto Pantone, añadiendo que «la creación de un color nuevo por primera vez en la historia de nuestro programa (…) es el reflejo de un proceso de innovación y transformación a nivel mundial».

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU

— PANTONE (@pantone) December 9, 2021