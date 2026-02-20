Explosión de camión de gas deja cuatro fallecidos y 17 heridos en Chile

Una explosión de un camión cargado con gas licuado dejó al menos cuatro personas fallecidas y 17 heridos al noroeste de Santiago de Chile.

Cinco personas resultaron lesionadas de gravedad y están en estado crítico. El siniestro ocurrió a las 8:22 de la mañana en la intersección de Ruta 5 Norte con General Velásquez, cuando un camión de la empresa Gasco perdió el control, chocó contra una barrera y volcó, según informó el general de Carabineros de Chile Víctor Vielma.

El fuego alcanzó entre siete y nueve vehículos, cifra que detalló el gobernador metropolitano Claudio Orrego.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres confirmó el balance preliminar y advirtió que el número de heridos podría subir.

La densa columna de humo cubrió varios sectores cercanos y obligó a reforzar las labores de control y mitigación de las llamas.

El presidente Gabriel Boric, quien cumple agenda oficial en Isla de Pascua, habló con el alcalde Claudio Castro y aseguró apoyo estatal.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza, dijo que “ha sido muy complejo controlar este incendio”.

VTV