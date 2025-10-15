Explosión de coche bomba en Guayaquil deja un fallecido y más de 20 heridos

Un vehículo explotó junto a un centro comercial de la ciudad de Guayaquil, ubicada al centro sur de la región litoral de Ecuador, lo que dejó una persona fallecida y alrededor de 30 heridos, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

En un comunicado, explicaron que la persona fallecida es un taxista. Mientras los lesionados, unos 25 presentaban heridas leves provocadas por vidrios de ventanas de edificios y vehículos que se rompieron tras el fuerte estallido, los que fueron atendidos en el sitio por los bomberos.

El ministro del Interior, John Reimberg, catalogó el hecho como un «acto terrorista» y confirmó que un segundo vehículo tenía «una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado».

Este es el segundo coche bomba que explota en la ciudad de Guayaquil en menos de un mes, pues el 26 de septiembre pasado un vehículo también se incendió primero y luego estalló en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, sin que se produjeran fallecido.

Ecuador tiene más de 20 días de movilización social en rechazo a las medidas económicas del Gobierno de Daniel Noboa, especialmente la eliminación del subsidio al diésel y el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las protestas se han intensificado en diversas regiones del país, donde se ha denunciado uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

F/Telesur