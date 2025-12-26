Explosión en Moscú deja al menos tres muertos

Una explosión en Moscú mató al menos a tres personas, incluyendo dos policías, en el que es el segundo atentado en menos de una semana perpetrado en la capital rusa.

De acuerdo con el Comité de Investigaciones de Rusia, dos agentes de tránsito se acercaron a un individuo sospechoso que merodeaba cerca de su patrulla para detenerlo, pero en ese momento detonó un artefacto explosivo.

“Como consecuencia de las lesiones sufridas, los dos agentes, así como la persona que se encontraba junto a ellos, fallecieron”, informó el mencionado comité en un comunicado.

El organismo agregó que han abierto una investigación penal por el atentado, con varios de sus integrantes examinando el lugar de los hechos, y realizando experticias genéticas forenses. También interrogaron a testigos, revisaron las cámaras de seguridad e intentaron determinar el mecanismo utilizado para detonar el artefacto.

El Ministerio del Interior de Rusia identificó a los agentes fallecidos como el teniente Ilya Klimanov, de 24 años, con menos de dos años de servicio, y el teniente Maxim Gorbunov, de 25 años, con esposa e hija.

La explosión se produjo en la misma zona en la cual fue asesinado el lunes con la explosión de un carro bomba el teniente general Fanil Sarvarov, integrante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de ese país.

Los investigadores mencionaron que están tratando de determinar si Ucrania está detrás de los atentados. Sarvarov fue el tercer alto mando asesinado en menos de un año.

T/Agencia