Expo Flor y Café Caripe 2025 impulsará la economía en Monagas

Durante un encuentro entre el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna con los caficultores, floricultores, emprendedores y operadores turísticos del municipio Caripe, anunciaron las fechas oficialmente de la Expo «Flor y Café Caripe 2025», que se realizará del 13 al 16 de noviembre de 2025, con el objetivo de impulsar la economía en la entidad.
El evento será una plataforma clave para posicionar e impulsar la economía del eje norte del estado Monagas. El encuentro, celebrado en la Posada Lomas del Paraíso, ubicada en esta importante localidad, sirvió como escenario para dar a conocer los detalles de esta iniciativa que busca posicionar a «El Jardín de Oriente» como un destino turístico de naturaleza y un epicentro de producción, innovación y cultura venezolana.
Durante su intervención, el Gobernador destacó que esta propuesta representa una herramienta estratégica para posicionar a los municipios del eje norte de la entidad oriental e impulsar su economía a nivel regional, nacional e internacional.
»Esta Expo Flor y Café Caripe 2025 es más que un evento: es una plataforma de oportunidades permanentes que formará parte de la subregión Oriental del Eje Turimiquire, como lo he denominado políticamente. Nuestros productores de café de aroma y sabor único, así como nuestros floricultores de colores y texturas incomparables, podrán mostrar su trabajo al mundo, destacando el esfuerzo del campesino, la creatividad de nuestros emprendedores y el talento de los cultores», afirmó el mandatario regional.
El gobernador extendió una invitación abierta a todos los actores de la economía local para sumarse al proyecto productivo.