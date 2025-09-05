Expo Flor y Café Caripe 2025 impulsará la economía en Monagas

Durante un encuentro entre el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna con los caficultores, floricultores, emprendedores y operadores turísticos del municipio Caripe, anunciaron las fechas oficialmente de la Expo «Flor y Café Caripe 2025», que se realizará del 13 al 16 de noviembre de 2025, con el objetivo de impulsar la economía en la entidad.

‎El evento será una plataforma clave para posicionar e impulsar la economía del eje norte del estado Monagas. El encuentro, celebrado en la Posada Lomas del Paraíso, ubicada en esta importante localidad, sirvió como escenario para dar a conocer los detalles de esta iniciativa que busca posicionar a «El Jardín de Oriente» como un destino turístico de naturaleza y un epicentro de producción, innovación y cultura venezolana.

‎Durante su intervención, el Gobernador destacó que esta propuesta representa una herramienta estratégica para posicionar a los municipios del eje norte de la entidad oriental e impulsar su economía a nivel regional, nacional e internacional.

‎»Esta Expo Flor y Café Caripe 2025 es más que un evento: es una plataforma de oportunidades permanentes que formará parte de la subregión Oriental del Eje Turimiquire, como lo he denominado políticamente. Nuestros productores de café de aroma y sabor único, así como nuestros floricultores de colores y texturas incomparables, podrán mostrar su trabajo al mundo, destacando el esfuerzo del campesino, la creatividad de nuestros emprendedores y el talento de los cultores», afirmó el mandatario regional.

‎El gobernador extendió una invitación abierta a todos los actores de la economía local para sumarse al proyecto productivo.

‎F/Prensa Gobernación de Monagas