Expo Maradona «Diego Vive» rinde homenaje al legado latinoamericano del fútbol

La Galería de Arte Nacional (GAN), en Caracas, abre sus puertas a la Expo Maradona: «Diego Vive», una muestra que transforma sus espacios con gráficos en inteligencia artificial y piezas emblemáticas del astro argentino Diego Armando Maradona, como las camisetas originales del jugador; acto cuya inauguración estuvo a cargo de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Durante la actividad, Rodríguez subrayó que la exposición recoge el espíritu del “cebollita” y del “pibe de oro”, mediante experiencias inmersivas que retratan las etapas más significativas en la vida de Maradona. “Estamos convencidos en esta apertura, quienes tuvieron la dicha de conocer y compartir con Diego Armando Maradona saben que, además de haber sido un extraordinario deportista, hoy también continúa siendo un ser inmortal que vive en el corazón de los pueblos”.

La vicepresidenta acentuó el valor cultural y educativo de la muestra, al considerar que exalta la trayectoria de un ícono del fútbol mundial y promueve su legado de compromiso social y la identidad latinoamericana con la pasión deportiva. “La exposición busca acercar a las nuevas generaciones al pensamiento crítico y a la historia de lucha que acompañó al futbolista”, dijo.

También expresó su agradecimiento a los organizadores por brindar a la juventud venezolana la oportunidad de acercarse al ejemplo de vida de Diego Armando Maradona. La exposición estará disponible para el público durante dos meses, desde los días martes hasta los domingos, entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m. “Esta expo permite que la juventud deportiva asuma el ejemplo de Maradona, especialmente su firme postura frente a la corrupción en el ámbito deportivo y su histórica confrontación con la FIFA”.

Finalmente, la vicepresidenta Rodríguez resaltó que Diego Armando Maradona siempre se mantuvo firme en la defensa de los sectores populares de América Latina y alzó su voz por la unidad regional frente al imperialismo. La muestra estará abierta al público como parte de la agenda cultural que promueve el Gobierno Bolivariano”.

T y F/ VTV