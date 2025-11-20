Expo “Simón: de Niño a Libertador” llega a Anzoátegui del 24 al 30 de noviembre

Del 24 al 30 de noviembre, el estado Anzoátegui recibirá la exposición itinerante “Simón: de Niño a Libertador”, una propuesta cultural y tecnológica que permitirá al público recorrer los momentos más emblemáticos de la vida de Simón Bolívar. La actividad se desarrollará en los espacios del Hotel Maremares de Lechería, según informó el gobernador Luis José Marcano.

Marcano destacó que se trata del evento “de mayor carga patriótica del año” para la entidad, impulsado por el Gobierno nacional y abierto de manera gratuita para toda la familia, con el propósito de ofrecer “una experiencia mágica e inolvidable” en torno al legado bolivariano.

La muestra presenta 19 escenas inmersivas construidas con realidad virtual, realidad aumentada y recursos de inteligencia artificial, que permiten a los visitantes interactuar con contenidos educativos y recreativos sobre los hitos fundamentales de la vida del Libertador.

En recientes declaraciones, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez señaló que la exposición superó el millón de visitantes en su recorrido por el país, cifra que calificó como un reflejo del compromiso del pueblo venezolano con su identidad histórica y con los valores independentistas que inspiran a las nuevas generaciones.

T/CO