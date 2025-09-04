Expo Simón «De Niño a Libertador» se llevará a los países del ALBA-TCP

La exposición, que atrajo a más de 600 mil visitantes en Venezuela, será presentada próximamente en naciones miembros de la alianza regional.

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que la Expo Simón «De Niño a Libertador» no solo recorrerá el territorio nacional, sino que también llegará a los países del ALBA-TCP. Durante la entrega de reconocimientos al personal que participó en la muestra, destacó la emoción y el patriotismo de los niños y recreadores que enseñaron la historia de Venezuela de manera interactiva y familiar.

Rodríguez subrayó la importancia de combinar humanidad y tecnología, resaltando la vigencia del legado de Simón Bolívar frente a las amenazas que enfrenta la región. La exposición busca fortalecer la identidad y la memoria histórica, promoviendo el patriotismo y la defensa de la dignidad de los pueblos latinoamericanos.

T/CO