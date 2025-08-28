Exportaciones de Venezuela a Colombia crecen 92% en tres años

Las exportaciones de Venezuela hacia Colombia registraron un incremento del 92% entre 2022 y 2025, mientras que los envíos colombianos hacia territorio venezolano crecieron un 300%, informó el director de Procolombia, Carlos Luna.

El funcionario calificó de “crecimiento exponencial” el intercambio bilateral y señaló que la meta es mantener esta tendencia, aunque advirtió que persisten desafíos como la necesidad de que empresarios colombianos visiten Venezuela para conocer la capacidad productiva del país e identificar oportunidades de negocio.

Venezuela promueve la diversificación de sus exportaciones, incluyendo productos no petroleros y la industria militar, que ha comenzado a enviar café a Rusia en el marco del Plan de Independencia Económica y sustitución de importaciones. Además, el comercio con Colombia abarca productos de bajo valor agregado, como hierro, acero, fertilizantes, aluminio, combustibles, aceites y productos químicos orgánicos.

En el sector forestal, el dragado del río Orinoco, ejecutado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), permitió a Maderas del Orinoco expandir sus exportaciones de astillas de madera hacia China y Medio Oriente, consolidando la proyección internacional del país.

T/CO