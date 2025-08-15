Expresidente colombiano insta a Trump a respetar la soberanía de América Latina

El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, ha hecho un llamado enérgico a Donald Trump para que saque las manos de América Latina y deje de tratar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «como criminal».

Las declaraciones de Samper se dan en el contexto del reciente anuncio de una «recompensa» de $50 millones por la captura del mandatario venezolano.

En una publicación, Samper instó a Trump a no inmiscuirse en la justicia de la región, mencionando casos como los de Jair Bolsonaro en Brasil y Álvaro Uribe en Colombia. También advirtió sobre las «dolorosas consecuencias» de una posible intervención militar en Venezuela.

“Presidente Trump: Saque las manos de América Latina. No se meta con la justicia que castiga a Jair Bolsonaro en el Brasil y juzga a Álvaro Uribe en Colombia. No trate al presidente de Venezuela como criminal ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias”, publicó Samper.

Así mismo, hizo énfasis en Trump no tiene potestad en Panamá, Malvinas o Guantánamo. “Acabe con el bloqueo genocida de Cuba y Venezuela. Deje de perseguir a los migrantes latinoamericanos como si fueran animales. ¡Aléjese de nosotros! Saque sus manos de América Latina”, continuó.

El exmandatario colombiano criticó otras políticas de Estados Unidos, como el «bloqueo genocida» a Cuba y Venezuela, la persecución a migrantes y la situación de enclaves como Guantánamo. Samper, junto con otros líderes de la región, firmó un comunicado en rechazo a la «agresión imperial» y en defensa de la soberanía de Venezuela.

T/CO