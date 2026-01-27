Expresidente de la FIFA advierte a los aficionados que no viajen al Mundial de 2026

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, advirtió a los aficionados al fútbol que eviten viajar a Estados Unidos para presenciar partidos del Mundial de 2026, al considerar que el clima político y social bajo el gobierno de Donald Trump representa un riesgo para los visitantes extranjeros.

Blatter respaldó públicamente los señalamientos del abogado suizo anticorrupción Mark Pieth, quien sostuvo que la agresividad internacional y las políticas de mano dura contra la inmigración impulsadas por Trump generan un entorno inseguro para los hinchas que planean asistir al torneo.

«Para los aficionados, solo tengo un consejo: ¡manténganse alejados de Estados Unidos!», dice Mark Pieth. Creo que tiene razón al cuestionar este Mundial», sentenció el expresidente de la FIFA en la red social X.

Las advertencias se producen tras una serie de hechos que han encendido las alarmas. Pieth citó el asesinato de la manifestante Renee Good a manos de un agente de inmigración en Minneapolis como uno de los motivos centrales para no viajar a Estados Unidos. A este caso se suma la reciente muerte de Alex Pretti, ocurrida el fin de semana pasado, lo que refuerza las preocupaciones sobre el accionar de las autoridades migratorias.

“Lo que estamos viendo a nivel nacional la marginación de los oponentes políticos y los abusos de los servicios de inmigración no anima precisamente a los aficionados a viajar allí”, advirtió Pieth en una entrevista con el diario suizo Tages-Anzeiger.

El Mundial de Fútbol 2026 está programado para celebrarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, aunque las sedes estadounidenses concentran buena parte de los partidos. En este contexto, las críticas apuntan a que la política de Trump podría convertir un evento deportivo global en un escenario de exclusión y miedo.

Blatter dejó la presidencia de la FIFA en 2015, en medio de escándalos que sacudieron al organismo, y fue sucedido por Gianni Infantino, quien ha estrechado vínculos con Trump. Este acercamiento también ha sido cuestionado por figuras históricas del fútbol europeo, como Michel Platini, quien recientemente calificó a Infantino como “una especie de autócrata” y denunció su afinidad con “los ricos y los poderosos”.

T/VN