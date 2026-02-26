Expresidente Rafael Correa denuncia plan para incriminar su Gobierno con narcotráfico

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, denunció a través de su cuenta en X la existencia de un presunto complot para vincularlo con el narcotráfico. Según el exmandatario, se habrían ejecutado presiones contra un ciudadano detenido en España con el fin de obtener testimonios incriminatorios en su contra y del exvicepresidente Jorge Glas.

Correa identificó al abogado José Aliste como el responsable de visitar en el centro penitenciario de Zaragoza a Pipo Chavarría. “El objetivo de la visita era decirle que lo iban a extraditar a Estados Unidos y a enterrarlo en vida, a menos que me acusara a mí”, aseveró el líder político, calificando el encuentro como una maniobra de coacción.

Detalles sobre la presunta coacción en España

El exmandatario sostuvo que la intención era forzar una confesión que señalara a su gestión como cómplice de actividades ilícitas. “Quieren aniquilar cualquier posibilidad de gobiernos insumisos en Latinoamérica, y por cualquier medio”, aseveró Correa en su comunicado.

Pese a que la Fiscalía de Ecuador envió un cuestionario para formalizar la incriminación, Correa aseguró que el detenido mantuvo su postura. “Chavarría ha dicho la verdad, ha denunciado ante las autoridades españolas que le exigieron incriminarnos”, detalló sobre el curso de las declaraciones.

Señalamientos contra la administración de Daniel Noboa

La denuncia también incluyó una grave acusación de Chavarría contra el actual Ejecutivo ecuatoriano. Según el expresidente, el detenido “acusó directamente a Noboa de haber ordenado el asesinato de Villavicencio”, información que Correa atribuye a fuentes cercanas al caso.

Tras conocerse que el testimonio no lo perjudicó, el líder político manifestó sentir un profundo alivio. “No saben el alivio que siento. Es casi un milagro. Tengo ganas de llorar, pero prometí no hacerlo hasta derrotar a los miserables”, concluyó en su publicación.

F/Venezuela News