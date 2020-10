Expresidentes Mujica y Sanguinetti se retiran del Senado uruguayo

Los expresidentes de Uruguay, José Mujica, y Julio María Sanguinetti, renunciaron el martes a sus escaños en el Senado, en una sesión extraordinaria en el recinto parlamentario que estuvo colmada de aplausos y lágrimas de los legisladores.

«Porque me tiró el virus para fuera, porque tengo 85 años y una enfermedad inmunológica. Me encanta la política, pero más me encanta no morirme», manifestó Mujica al ofrecer su último discurso en la cámara alta uruguaya.

Mujica fue guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, estuvo 15 años preso, fue senador entre 2000 y 2005 y de 2015 a 2018. Ocupó la Presidencia de Uruguay en el periodo 2010-2015, y de nuevo ocupaba un banca en el Senado desde octubre de 2019 y debía concluir su periodo en 2025.

El expresidente, no obstante, aclaró que seguirá dentro del mundo de la política mientras viva, porque «el homo sapiens es un animal político, porque es un animal gregario, vive en sociedad, no puede vivir como los pumas en soledad».

«Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, nos hace perder objetividad», externó Mujica durante su discurso.

Sanguinetti, de 84 años de edad, dijo por su parte que «los partidos políticos son los que encauzan, orientan, vertebran y articulan, y eso es fundamental, sobre todo en tiempos de burbujas publicitarias y redes sociales».

«El concepto de representación política está en crisis», aseveró el expresidente del país suramericano (1985-1990 y 1995-2000).

