Extrema derecha se hunde políticamente con supuesto “ataque a embarcación” en el Caribe

La supuesta destrucción y hundimiento de una embarcación cargada de drogas en aguas internacionales, por parte del Ejército de Estados Unidos lo que ha hecho es ratificar el hundimiento político de sectores de extrema derecha, encabezado por “La Sayona” María Corina Machado, así lo consideró el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, tras leer una carta del Patriota Cooperante “Vic”.

“La alharaca del sicariato comunicacional de María Corina Machado con la difusión del video en el que se vende un supuesto ataque militar, lo que ha hecho es hundirlos más. En Washington el video de pocos segundos lo que ha dejado es más preguntas que respuestas e incluso en medios de comunicación con AP y Washington Post han puesto en entredicho la veracidad de lo que vendieron ayer”, dijo Cabello durante la transmisión del programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Indicó que lo más grave de este caso no es que las imágenes del video pudieran estar manipuladas, sino que tanto Donald Trump como Marco Rubio asumen públicamente el asesinato de unas personas que estaban en la embarcación y de las que se desconoce sus identidades.

“Como dijo el presidente Gustavo Petro: los grandes capos son los que jamás transportan la droga. Por eso, hay protocolos que se emplean en el momento de tensión sin tener que volarlos en pedacitos, o era necesario que no quedara evidencia de ciertas cosas”, señaló la misiva de Vic.

Finalmente, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reiteró que el video publicado por Estados Unidos no es suficientemente claro ni siquiera para confirmar que la embarcación transportaba 11 personas. “Hasta ahora, el Pentágono estadounidense ha sido muy vago en su pronunciamiento”, puntualiza la carta.

F/VTV