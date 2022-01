Facebook vs. ‘Sputnik Arabic’: «Una nueva guerra fría en el siglo XXI»

El pasado 21 de enero, la red social Facebook restringió la posibilidad de hacer nuevas publicaciones en la página de Sputnik Arabic «por motivos de seguridad durante unos días». Pese a los repetidos intentos de obtener una explicación de Facebook acerca de su decisión, la plataforma se limitó a confirmar el bloqueo de «ciertas funciones», enumerando las razones generales por las que tales restricciones suelen imponerse. Esta es la primera vez que Sputnik Arabic se encuentra en tal situación.

Al comentar esta situación, varios profesionales del mundo de las comunicaciones no dudan en equiparar las acciones de Facebook con la censura.

«Facebook ha entrado en una fase de censura indiscriminada»

«Después de varios años consolidándose como plataforma de uso masivo en el mundo, Facebook ha entrado en una fase de censura indiscriminada de usuarios cuyo delito es cuestionar la información de los medios de comunicación hegemónicos», subraya Emilio Hernández, doctor en ciencias de la computación de la Universidad Southampton y columnista del periódico Correo del Orinoco.

En sus palabras, las garantías de la libertad de expresión como el derecho a acudir a un tribunal para exigir derecho a réplica o un reclamo por censura previa no existen para Facebook y otras trasnacionales de las redes sociales.

«Cada día contar la verdad, desde medios alternativos, resulta más complejo por la censura»

Osvaldo Zayas, corresponsal de Telesur en Paraguay, está totalmente de acuerdo: «Facebook demuestra una vez más que es una herramienta al servicio del imperialismo estadounidense. Aunque en varios países del mundo, las redes sociales vendan la idea de que representan la libertad de expresión, acciones como la censura a Sputnik revelan su verdadero carácter de medio hegemónico al servicio del imperialismo. Cada día contar la verdad, desde medios alternativos, resulta más complejo por la censura, restricciones y controles injustificados».

«Los factores del poder global quieren reeditar una nueva Guerra Fría en el siglo XXI»

El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, condena el accionar de quienes tienen en sus manos el poder de decisión sobre lo que es admisible o no en las redes sociales, que también reproducen un orden político y económico hegemónico en el mundo: «No es nada extraño que un medio vinculado a Rusia, y que además emite contenidos en árabe, sufra restricciones inexplicables en un contexto geopolítico donde, además, pareciera que los factores del poder global quieren reeditar una nueva Guerra Fría en el siglo XXI».

«Debería ser controlado por los Gobiernos y crearse comités éticos»

Facebook bloquea a Sputnik sin dar razones específicas porque Meta comunica lo que es funcional a sus intereses y para el resto de las situaciones se escuda en sus políticas de privacidad, considera la comunicadora social, periodista y coach ontológico profesional argentina, Maria Lorena Belotti. En sus palabras, esta situación es un claro ejemplo de «doble moral».

«Es peligroso que las redes sociales tengan la capacidad de controlar su contenido. Debería ser controlado por los Gobiernos y crearse comités éticos. Hoy tienen más alcance las redes sociales que los medios masivos de comunicación. Y en caso de Facebook es la red social más usada por ser la más amigable en su operatoria a la hora de buscar contenido», afirma la periodista.

Belotti considera que el bloqueo de ‘Sputnik Arabic’ podría estar relacionado con la actual presión de Occidente sobre Rusia. «Podría decir que se tratad de una «neo guerra fría» que da su batalla en el escenario virtual, a un nivel superficial, porque en el fondo la motiva una política internacional tortuosa, conflictiva y que responde a los intereses de cada uno de los actores», detalló.

«Estas normas comunitarias parecen ser creadas para silenciar»

Por su parte, Fabián Cardozo, presidente de la Asociación de Prensa Uruguaya (APU), recuerda que no es la primera vez que empresas transnacionales con vínculos fundamentalmente con Occidente buscan criminalizar y sancionar la información que surge desde los medios rusos: «Estas normas comunitarias parecen ser creadas para silenciar la mirada que los medios rusos tienen sobre algunos temas de la actualidad».

Representando a los trabajadores del periodismo de Uruguay, Cardozo denuncia esta situación «absolutamente grave» y por su lado exige que Facebook tenga una conducta ética y responsable sobre las informaciones que busca silenciar.

«No les gusta lo que publican»

El vocal en la Comisión de Control de la Radiotelevisión Pública de Andalucía y de sus Sociedades Filiales, diputado en el Parlamento de Andalucía (España), Ismael Sánchez Castillo, le parece que a Facebook simplemente no le gusta lo que publica Sputnik Arabic.

«Nadie podrá acusar a Sputnik, un medio que cuenta con la colaboración de centenares de profesionales de la comunicación en todo el mundo, de difundir mensajes automatizados, del uso de bots, de trolear, del uso de cuentas falsas… Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En qué se basa Facebook para bloquearlos si no hay un comportamiento inadecuado según sus propias normas? Solo se me ocurre una explicación, no les gusta lo que publican», insiste el político.

En este contexto recuerda las palabras del célebre poeta Leonard Cohen, de que «a veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están del otro lado».

T y F/Sputnik