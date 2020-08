FAES captura a funcionario solicitado por asesinato de comunicadores en Zulia

El director de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Miguel Domínguez, informó que funcionarios de este cuerpo policial capturaron a uno de los solicitados por estar presuntamente involucrado en el asesinato de dos comunicadores en Cabimas, estado Zulia.

«La FAES le dio captura a José Moreno Cartagena, no estamos tapando nada, que la justicia la administre los tribunales», indicó durante una entrevista a través del medio digital Redradiove.

Domínguez indicó que designó a un equipo especial para ir tras la captura del resto de los funcionarios pertenecientes al FAES en Zulia que están siendo solicitados por el Ministerio Público por estar presuntamente involucrados en la ejecución Andrés Eloy Nieves y Víctor Torres de la televisora Guacamaya tv.

Dijo que Moreno Cartagena estaba siendo requerido por el Tribunal Primero de Control de Cabinas, en el estado occidental.

Instó a los funcionarios de este cuerpo policial que están huyendo a ponerse a derecho con la justicia. «Es importante que se entreguen» para determinar todo lo sucedido con los comunicadores, puntualizó.

Con relación a este caso, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, también confirmó en horas de la noche del viernes que José Moreno fue capturado en la zona fronteriza de Paraguachón, en Zulia.

Respeto a los Derechos Humanos

«A todos los funcionarios de las FAES se les ha orientado el respeto a los derechos humanos porque somos revolucionarios, somos humanistas», aseveró Domínguez quien detalló que los oficiales están en constante formación sobre la materia.

Aseguró que existe una perfecta coordinación entre las FAES, el Ministerio Público y los Tribunales, organismos que reciben toda la colaboración del cuerpo de seguridad cuando hay procesos que involucran a funcionarios.

Puntualizó que cuando determinan que algún funcionario actúa al margen de la legalidad; los responsables del cuerpo policial son los primeros en colocarlos a la orden de los tribunales competentes.

“En la Fuerza de Acciones Especiales no es tolerable la indisciplina”, sentenció.

19 funcionarios a la orden de la justicia

Como parte de las medidas disciplinarias; 19 funcionarios de la FAES, en el último año, han sido colocados a la orden de la ley, informó.

“No voy a decir quién es culpable y quién es inocente. Ellos tienen sus abogados y las leyes. Si es inocente, que lo demuestre. Son los tribunales, es el Poder Judicial el que administra justicia”, dijo.

Para el comisionado jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales, hay aspectos que revisar y corregir y aseguró que se corregirá lo que sea necesario; mientras se avanza en el cumplimiento del deber.

Rechazó que se pretenda estigmatizar a la FAES al señalarlas de ser un “grupo de exterminio”.

“Es un tema que hay que hablarlo y decirlo al país. Estoy en tu programa (Sin Filtro), no como defensor de las FAES, sino de todos los policías. Ser policía es una de las carreras más nobles que existe”, expresó.

Cota 905, día 25 de agosto

El comisario jefe Miguel Domínguez rechazó los hechos ocurridos el pasado 25 de agosto en el caso de la Cota 905, en la zona suroeste de la ciudad de Caracas y dijo que todo el país repudia la acción perpetrada por bandas criminales.

Mencionó que ese día se produjo una acción de asedio contra la Policía de Caracas que dirige el comisario Robinson Navarro; explicó que fue una acción provocada, para generar la reacción de los cuerpos de seguridad del Estado y tenderles una emboscada.

“Hay elementos políticos de oposición involucrados directamente con las bandas criminales paramilitarizadas”, explicó Domínguez.

Desestimó las acusaciones de actores de la derecha como Iván Simonovis, quien pretendió descalificar en redes sociales la actuación de los cuerpos policiales venezolanos, así como de otros voceros.

“Por ahí andan algunos exfuncionarios de la Policía Metropolitana queriendo hacer ver que aquí habrá una sublevación o un paro. Esto no es Bolivia, esto no es Ecuador, esto es Venezuela”.

Al respecto, dijo que el objetivo no es atacar a Miguel Domínguez, ni a las fuerzas de acciones especiales; ni al comisario Robinson de Policaracas; sino que “el objetivo es atacar a la Revolución Bolivariana para atacar al presidente de la República”.

Sobre los señalamientos de políticos exintegrantes de cuerpos policiales expresó claramente que “una cosa es ser Rambo de Twitter o Rambo de Instagram; pero otra cosa es estar allí con el silbido de los tiros por aquí y por allá”.

Garantía de paz

Sobre los hechos ocurridos en la Cota 905 durante el intento de asalto al Comando de Policaracas; explicó que en el enfrentamiento las bandas criminales se replegaron hacia la zona residencial y eso obligó también al repliegue de los cuerpos policiales.

“Si nosotros entrábamos, hubiese sido fusil contra fusil”, dijo al aclarar que eso representaría graves consecuencias para la población inocente.

«Eso fue lo que valoramos, y cuando hablamos con el ministro (Néstor Reverol) le sugerimos retirarnos; porque en un intercambio de disparos puede caer cualquiera y cualquiera a nosotros nos duele. Esas son las razones por las cuales sugerimos retirarnos y nos retiramos”.

Manifestó que esas bandas delictivas “forman parte del empleo político por parte de la oposición venezolana, que sin duda es apátrida y es genocida”.

Rechazó que algunos sectores traten de comparar a Venezuela con la situación de violencia que predomina en Colombia, con las masacres y violencia por parte de grupos paramilitares.

“El país bien lo sabe; no es normal (lo que muestran) aquellos videos que nos ha tocado ver de 10, 12, 14 sujetos picando víctimas, mostrando después los miembros, una vez que están descuartizados, a través de videos y fotos. Esa no es nuestra cultura. Esa no es la cultura del venezolano”, comentó el director de las FAES.

Finalmente aseguró que “en Venezuela no hay posibilidad de que se replique un escenario como el de Colombia. No lo vamos a permitir nunca”.

T/Freidder Alfonzo con información de Redradiove

F/Archivo-Referencial