Falcón estrena ruta aérea Coro-Maiquetía

El Aeropuerto José Leonardo Chirino ubicado en Coro, estado Falcón, dio inicio a las operaciones comerciales con el vuelo inaugural de RUTACA Coro-Maiquetía. La nueva ruta movilizó a más de 130 pasajeros en el trayecto Maiquetía – Coro y Coro – Maiquetía, en el avión Boeing 737-300 YV3063, la cual se mantendrá todos los días lunes.

El gobernador de la entidad, Víctor Clark; el presidente de la aerolínea RUTACA, Carlos Silva, y el presidente del Instituto de Aeropuertos del estado Falcón, Sergio Quintero, encabezaron el arranque de los vuelos, tras ocho años inactivos y con expectativas de que se incorporen más destinos.

“Gracias al trabajo que durante un año mantuvimos de manera sostenida se logró la adecuación de las instalaciones, pista y demás aspectos técnicos validados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), gracias al respaldo del presidente Nicolás Maduro, hoy Coro se convierte en una ciudad que se abre al presente y al futuro con proyección económica y turística a través de la conexión aérea”, subrayó el gobernador

De igual manera, refirió que la meta es posicionar esta terminal aérea como un punto de conexión para el occidente del país con miras a ser vitrina a nivel internacional.

La reactivación del aeropuerto es una pieza fundamental en los planes de desarrollo de la región, permitiendo a Falcón mostrar sus atractivos turísticos y comerciales de manera más accesible. Se espera que este nuevo flujo de operaciones aéreas contribuya a la creación de empleos y a la dinamización de la economía local.

F/medios nacionales