Falla en sistema eléctrico de Cuba provoca desconexión de Camagüey hasta Pinar del Río

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó este miércoles 4 de marzo una desconexión en el sistema eléctrico nacional (SEN) que afecta el suministro desde la provincia de Camagüey (centro-oriente) hasta Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla.

La empresa estatal informó que la interrupción se originó a las 12:41 (hora local), tras la salida inesperada de la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, en la occidental Matanzas, debido a una avería en su caldera.

Ante esta contingencia, las autoridades energéticas activaron de inmediato los protocolos de recuperación para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

La crisis energética en Cuba se ha agudizado severamente en las últimas semanas como consecuencia del bloqueo estadounidense. El pasado martes 3 de marzo, en La Habana se reportó una interrupción del servicio eléctrico de más de 19 horas. “La máxima afectación fue de 325 megavatios (MW) a las 19:10“, puntualizó la nota de prensa de la empresa eléctrica capitalina.

Según el reporte de la falla en la capital, fue necesario afectar 60 MW por emergencia y no fue posible restablecer el servicio por déficit. Agregó que “la afectación a los bloques y circuitos por contingencia energética, sin horario previsto, depende de las condiciones de disponibilidad del SEN“.

Este escenario de inestabilidad se debe al recrudecimiento del asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra la isla. La reciente orden ejecutiva de “emergencia“ firmada por Donald Trump impide la importación de combustibles al amenazar con imponer aranceles a los bienes de países que suministren, directa o indirectamente, petróleo a Cuba.

Esa medida ha sido denunciada por diversos líderes y organizaciones alrededor del mundo, incluida la Organización de las Naciones Unidos (ONU), como un intento de asfixia económica dirigido a provocar carencias extremas en la población cubana, interfiriendo en el derecho soberano de la isla a sostener su vida cotidiana y el funcionamiento de sus servicios básicos.

Las restricciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos afectan severamente los ciclos de mantenimiento y la compra de accesorios esenciales para modernizar la infraestructura energética del país, además de golpear el sostenimiento de servicios básicos y esenciales como la salud, la producción y distribución de alimentos y la educación.

En el sector energético, la política hostil estadounidense limita la capacidad de respuesta ante averías técnicas en plantas envejecidas.