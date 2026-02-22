Fallece el cantante y productor Willie Colón a los 75 años

El cantante y productor Willie Colón falleció este sábado tras permanecer varios días hospitalizado por problemas respiratorios. A sus 75 años, el músico había sido ingresado recientemente al Lawrence Hospital en Nueva York.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico Wille Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, refiere un comunicado publicado por su familia.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos en el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán para siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agrega la declaración.

Desde que salió su primera grabación en 1967, a Colón se le reconoció como un músico visionario con ideas innovadoras muchas veces catalogadas como “locas” en aquel momento.

La dupla que formó con el cantante Héctor Lavoe lo posicionó de inmediato en la preferencia del público que buscaba en ese entonces consumir el nuevo estilo de música tropical que luego se conoció comercialmente como salsa.

Con Héctor Lavoe como su cantante, Colón convirtió en clásicos del género temas como Che che colé, Ghana eh, Ah ah, oh no, Calle Luna, Calle Sol, Barrunto y Canto a Borinquen, entre otros.

Paralelo a su etapa con Lavoe, Colón fue integrante de la Fania All Stars, colectivo organizado por Fania Records en el que juntaba a sus músicos más exitosos para realizar conciertos y grabaciones “en vivo”.

Tras la salida de Lavoe para lanzarse como solista, Colón lanzó al estrellato al cantante panameño Rubén Blades con quien también tuvo súper éxitos como Pablo Pueblo, Plantación adentro, Siembra, Pedro Navaja, Plástico, Maestra vida, Tiburón, Ligia Elena y Yo puedo vivir del amor, entre otros.

En esta etapa, Colón fue el productor y director musical de Siembra, considerado popularmente el disco de mayor venta en la historia del género.

En 1983, tras la salida de Blades del sello Fania, Colón se dedicó de lleno a su carrera como solista, ya que para ese año combinaba sus producciones con Blades con algunas como solista. De esa etapa se recuerdan sus éxitos Sin poderte hablar, Oh, qué será?, Amor verdadero, Tiempo pa matar, El gran varón, Idilio y muchos otros.

