Fallece el secretario general de la OPEP Mohammad Barkindo

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammad Barkindo falleció el martes en la capital de Nigeria.

El director de la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria (NNPC), Mele Kyari, confirmó el deceso del líder de la OPEP a los 63 años de edad.

Kyari describió la partida física de Barkindo como una gran pérdida para su familia y la comunidad energética mundial.

We lost our esteemed Dr Muhammad Sanusi Barkindo. He died at about 11pm yesterday 5th July 2022. Certainly a great loss to his immediate family, the NNPC, our country Nigeria, the OPEC and the global energy community. Burial arrangements will be announced shortly.

Desde la OPEP lamentaron el fallecimiento de Barkindo, destacando que su partida fisica representa una gran pérdida para la institución y el mundo petrolero.

«Esta tragedia es una conmoción para la familia de la OPEP», añadió la organización, al tiempo que expresa «dolor y profunda gratitud» hacia el secretario general, y las condolencias a su familia y a su país.

La muerte de Mohammad Barkindo se produjo a días de completar su mandato como secretario general de la OPEP.

OPEC Secretary General, HE Mohammad Sanusi Barkindo, passed away yesterday in his home country Nigeria. He was the much-loved leader of the OPEC Secretariat and his passing is a profound loss to the entire OPEC Family, the oil industry and the international community. pic.twitter.com/xYDQvhG0n2

— OPEC (@OPECSecretariat) July 6, 2022