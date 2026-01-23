Falleció el periodista Walter Martínez

El ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, anunció en su canal de Telegram el fallecimiento del periodista Walter Martínez, quien por años se destacó por sus acertados análisis de política internacional.

Pirela anunció el deceso del comunicador de amplia trayectoria con estas palabras: «Ha partido de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, Walter Martínez», e hizo una descripción del comunicador y su trabajo.

«Walter consolidó un estilo único, fundamentado en el rigor académico y una capacidad excepcional para descifrar la geopolítica global. A través de su trabajo, acercó realidades distantes a los hogares venezolanos, permitiendo que la audiencia comprendiera los acontecimientos «en pleno desarrollo» con una profundidad poco común en la televisión convencional», afirmó.

Pirela añadió que «su legado permanece en su compromiso con la verdad y en la defensa constante del pensamiento crítico; siempre mantuvo una postura firme en favor de la soberanía de los pueblos, convirtiéndose en un referente ético para las nuevas generaciones de comunicadores».

Expresó en nombre de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobierno bolivariano: «Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Honramos su memoria, su disciplina y la lucidez que caracterizaron cada una de sus intervenciones».

«Disponga usted de la cámara, querido Walter», finalizó el titular de Comunicación e Información.

Trayectoria periodística

Walter Martínez nació en Montevideo (Uruguay) el 6 de abril de 1941. Fue conductor por años, y en diversos medios, del programa de análisis Dossier, donde desarrolló un estilo analítico que abrió puertas para programas similares en la televisión venezolana. Martínez se desempeñó por 25 años como corresponsal en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Llegó a Venezuela en 1969, donde se estableció y se nacionalizó. Fue corresponsal de guerra en Irak, Irán, El Salvador y Líbano (donde fue el primer periodista latinoamericano en ese frente de guerra). También cubrió conflictos en Nicaragua, la invasión estadounidense a Panamá, los golpes de Estado en Bolivia, maniobras de la Otan durante la Guerra Fría y operaciones en portaaviones nucleares.

Premios recibidos

Walter Martínez obtuvo nueve premios nacionales de periodismo en Venezuela: seis individuales y tres en equipo. También recibió el Premio Único Simón Bolívar de Periodismo en el año 2016. Le fue otorgada la Distinción Félix Elmuza, reconocimiento concedido por la Unión de Periodistas de Cuba.

Entre las personalidades que fueron entrevistadas por Martínez figuran la Madre Teresa de Calcuta, Fidel Castro, Hugo Chávez, Yasser Arafat (líder de la OLP) y Muamar el Gadafi, entre otras.

El estilo de Martínez era único en la televisión venezolana, ya que no se circunscribía únicamente al análisis geopolítico, sino que también integraba aspectos técnico-tácticos sobre el armamento utilizado y la logística en los conflictos.

T/UN