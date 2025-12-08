Familias disfrutaron del tradicional encendido de luces en la plaza Ribas de Aragua

Para dar continuidad a las actividades programadas por la temporada decembrina, se realizó el tradicional encendido de luces en la Plaza José Félix Ribas de La Victoria, en el estado Aragua.

Durante la jornada, el alcalde Juan Carlos Sánchez enfatizó los avances del proceso de restauración que se ejecuta en este espacio emblemático. Estos trabajos se orientan a mejorar el paisajismo, renovar el alumbrado y optimizar las áreas de convivencia para el disfrute de las familias victorianas. “Estamos trabajando en el embellecimiento de nuestra querida plaza Ribas”, expresó.

El tradicional encendido contó con la bendición del Padre Alesio, quien aseveró que “debemos recordar y tener presente que Jesús nos trajo luz al mundo», elevó una oración por la unidad y paz de nuestro país Venezuela, para dar paso a la cuenta regresiva en la que se iluminó con un majestuoso ambiente navideño la plaza Ribas.

El acto también sirvió de escenario para la Ruta de Sabores, iniciativa que reunió a emprendedores y emprendedoras dedicadas a la gastronomía y productos artesanales. Las familias del municipio Ribas pudieron degustar preparaciones típicas y conocer propuestas locales que contribuyen al impulso económico del municipio.

La actividad presentó muestras culturales con la participación de agrupaciones como Song Gaitero, La Parranda Mía, Somos La Gaita y Cheo Silva, además de actividades recreativas. Esto reafirma el compromiso de la gestión municipal con la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de las tradiciones propias de la temporada.

F/Alcaldía de Ribas