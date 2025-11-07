FANB activa despliegue de seguridad para Consulta Popular del 23-N

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aseguró su respaldo total al Consejo Nacional Electoral (CNE), en cuanto a las labores de seguridad y logística, para la realización de la cuarta Consulta Popular del próximo 23 de noviembre. El comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Laréz, resaltó que los efectivos militares activarán un amplio dispositivo de seguridad y custodia para esta «fiesta democrática».

A su vez, detalló las acciones para proteger la infraestructura del CNE, los materiales electorales y el transporte, en aras de movilizar los insumos y equipos necesarios en todo el territorio venezolano.

«En cumplimiento del cronograma electoral para las elecciones de la cuarta Consulta Popular 2025, la FANB apoya en acompañamiento, seguridad, custodia, resguardo y transporte al CNE para la fiesta democrática a celebrarse el 23 de noviembre en todo el territorio nacional», afirmó Lárez.

Previamente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que para esta consulta se postularon más de 35 mil proyectos comunales, los cuales se relacionan con los servicios públicos, la salud, la educación y otros.

F/VTV