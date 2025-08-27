FANB anuncia nueva jornada de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana

El próximo 29 y 30 de agosto, en todo el país, se realizará una nueva jornada de alistamiento para que el Pueblo se sume a la Milicia Nacional Bolivariana y participe activamente en la defensa integral de nuestro país, informó el ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López.

Durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles, el alto oficial castrense detalló que esta jornada, instruida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se realizará en más de 1 mil puntos ubicados en los 335 municipios del territorio nacional. Señaló que entre los espacios habilitados se encontrarán las Plazas Bolívar y algunos cuarteles militares emblemáticos.

En este sentido, reiteró el llamado a todo el Pueblo venezolano a sumarse a esta jornada y, luego de alistarse en la milicia, mantenerse desplegados en las calles con consignas y muestras culturales para decir: «No al imperialismo, no a la mentira, no a la manipulación, no a la agresión militar, no al intervencionismo».

«Esto no se trata de un partido político, esto trasciende la política partidista. Estamos colocando en el centro nuestra Patria, la que nos da el oxígeno para respirar todos los días, que nos da la tierra para producirla, la que nos da el trabajo», enfatizó.

De igual manera, llamó a las principales industrias del país a reactivar los cuerpos de combatientes, para que éstos se sumen al resguardo de nuestra soberanía y producción nacional.

«Tenemos que despertar la fuerza de los cuerpos de combatientes, quienes son uno de los brazos, de las formaciones de la Milicia Bolivariana que no tienen otro propósito más que el de garantizar la continuidad de la producción nacional en las principales empresas, necesarias en tiempos de paz y tiempos de defensa nacional», recalcó.

Asimismo, Padrino López felicitó la masiva participación del pueblo en la jornada de alistamiento que se realizó el pasado fin de semana. «Fue una jornada maravillosa, extraordinaria. Por allí la mediática contrarrevolucionaria intentó hacer ver lo contrario, creando siempre mentiras, manipulaciones. Es algo absurdo», recalcó.

«Factores de la oposición extremistas que recibe apoyo del imperialismo comenzó a decir que el pasado fin de semana no había nadie en las calles. La mentira se combate con la verdad, con nuestra verdad», enfatizó

Por otra parte, alertó sobre los intentos del imperialismo, con sus medios de comunicación y redes sociales, de hacer creer que Venezuela es un «narcoestado».

REDACCIÓN MAZO