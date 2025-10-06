FANB captura a cuatro ciudadanos e incauta siete armas de fuego en el estado Zulia

Una Unidad de Reacción Rápida de Combate (URRA) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detuvo a cuatro ciudadanos en el sector San Andrés, parroquia José Ramón Yépez, municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, durante un operativo de seguridad dirigido a combatir grupos armados irregulares en la región.

La información fue ofrecida por el comandante estratégico operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, quien precisó que a los aprehendidos se les incautaron siete armas de fuego: dos escopetas calibre 20, dos escopetas calibre 12, una escopeta calibre 16 y dos rifles calibre 38 mm.

Asimismo, los efectivos militares decomisaron tres cartuchos calibre 12 sin percutir, un cartucho calibre 20 percutido, dos cananas, cinco radios base, un radio portátil y dos cargadores de radio.

Hernández Lárez destacó que la acción forma parte de las operaciones permanentes que ejecuta la FANB para garantizar la paz, la seguridad y el control territorial, en cumplimiento de las órdenes del presidente de la República y comandante en jefe de la FANB, Nicolás Maduro.

Reiteró que las fuerzas militares se mantienen en alerta en todo el territorio nacional para neutralizar cualquier actividad ilícita que atente contra la estabilidad y la soberanía del país.

T/CO