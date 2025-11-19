FANB comenzó despliegue de material electoral para la cuarta Consulta Popular

En el marco del Plan República la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició el despliegue hacia zonas inhóspitas del material electoral que se utilizará en la Cuarta Consulta Popular “Proyectos del Pueblo”, informó el comandante estratégico operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez.

A través de un mensaje publicado a través de su cuenta en Instagram, el alto oficial castrense detalló que el referido despliegue se lleva adelante junto al personal del Consejo Nacional Electoral para garantizar la participación del pueblo en este proceso comunitario.

REDACCIÓN MAZO