FANB condena agresión del Grupo de Lima y ratifica su lealtad al Presidente Maduro

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) condenó este lunes la arremetida del autodenominado Grupo de Lima contra Venezuela, luego que la coaliación conformada por gobiernos de la derecha atribuyera espacios del mar venezolano a Guyana y que sectores de la oposición venezolana respaldaran estas acciones.
“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa su profunda indignación y categórico rechazo al nefasto acto de intromisión orquestado el pasado 04 de enero por un grupo de gobiernos latinoamericanos, bajo el auspicio de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante el cual, entre otros aspectos, pretenden desconocer los derechos irrenunciables de Venezuela sobre el territorio Esequibo”, expresó el ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Gefe, Vladimir Padrino López, al leer un comunicado.
Desde Fuerte Tiuna, en la ciudad capital, ratificó su lealtad al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, que el próximo 10 de enero iniciará el período de Gobierno 2019-2025.
A continuación el texto íntegro:
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA EXPRESA SU PROFUNDA INDIGNACIÓN Y CATEGÓRICO RECHAZO, AL NEFASTO ACTO DE INTROMISIÓN ORQUESTADO EL PASADO 04 DE ENERO POR UN GRUPO DE GOBIERNOS LATINOAMERICANOS, BAJO EL AUSPICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, MEDIANTE EL CUAL, ENTRE OTROS ASPECTOS, PRETENDEN DESCONOCER LOS DERECHOS IRRENUNCIABLES DE VENEZUELA SOBRE EL TERRITORIO ESEQUIBO.
HAY UNA LARGA HISTORIA DE DEPLORABLE SUMISIÓN POR PARTE DE LAS OLIGARQUÍAS QUE HAN GOBERNADO EN LATINOAMÉRICA DURANTE SIGLOS, EN CONTRAPOSICIÓN A LA DIGNIDAD DE SUS PROPIOS PUEBLOS Y SUBYUGANDO LOS SAGRADOS INTERESES DE SUS NACIONES A LOS DE POTENCIAS EXTRANJERAS. VENEZUELA PARTICULARMENTE, HA SUFRIDO DESDE SU MISMO NACIMIENTO COMO REPÚBLICA EN LOS ALBORES DE LA GESTA EMANCIPADORA, UN ACÉRRIMO ANTIBOLIVARIANISMO, MUY ESPECIALMENTE DEL IMPERIO NORTEAMERICANO.
ES VITAL QUE LAS VENEZOLANAS Y LOS VENEZOLANOS SEPAMOS ESTA VERDAD, SOBRE TODO, AQUELLOS SEUDOLÍDERES QUE ASUMEN POSICIONES SERVILES ANTE EL APARENTE APOYO QUE RECIBEN DE ESTE IMPERIO PARA ALCANZAR SUS FINES POLÍTICOS. IGNORAN QUE LAS LUCHAS DE INDEPENDENCIA HAN AMENAZADO SIEMPRE SUS PLANES EXPANSIONISTAS Y DE DOMINACIÓN. DESCONOCEN LA TRISTEMENTE CÉLEBRE CRONOLOGÍA DE INTERVENCIONES MILITARES QUE HAN EJECUTADO EN TODO EL MUNDO Y LAS TRÁGICAS CONSECUENCIAS OCASIONADAS A LA HUMANIDAD.
RESULTA INCONCEBIBLE, QUE ESTA ENTELEQUIA MAL DENOMINADA “GRUPO DE LIMA”, GENERE UNA DECLARACIÓN QUE EN SU TOTALIDAD REVISTE UN CARÁCTER MARCADAMENTE INJERENCISTA, CARENTE DE LA MÁS MÍNIMA LEGALIDAD; Y PEOR AÚN, QUE PLANTEE LLAMADOS A NUESTRA INSTITUCIÓN, PARA QUE DESISTAMOS DE LAS ACCIONES QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL DEBEMOS EJERCER A FIN DE ASEGURAR LA INTEGRIDAD DEL ESPACIO GEOGRÁFICO. EN ESTE SENTIDO QUEREMOS SEÑALAR, QUE MUY LEJOS DE ACEPTAR TAN ABERRANTE PLANTEAMIENTO, INTENSIFICAREMOS LA PRESENCIA Y LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA EN TODOS LOS RINCONES DE LA NACIÓN.
TAMBIÉN ES LAMENTABLE, QUE ALGUNOS VOCEROS Y LÍDERES DE PARTIDOS DE OPOSICIÓN AVALEN ABIERTAMENTE LA PRECITADA DECLARACIÓN, CON LO CUAL, HACIENDO GALA DE UNA ESTOLIDEZ SIN PARANGON EN LA HISTORIA POLÍTICA DEL PAÍS, ASUMEN UNA ACTITUD ENTREGUISTA Y GENUFLEXA EN CUANTO AL DIFERENDO LIMÍTROFE QUE MANTENEMOS DESDE HACE MÁS DE UN SIGLO, PRODUCTO PRECISAMENTE DE UN DESPOJO IMPERIAL. MAL PUEDEN PRETENDER GOBERNAR A VENEZUELA DE ESTE MODO, ANTEPONIENDO SU AMBICIÓN DE PODER Y MEZQUINAS INTENSIONES, SOBRE LOS INTERESES REALES DE SUS CONCIUDADANOS.
SIN LUGAR A DUDAS, LO PLANTEADO POR ESTA SUERTE DE CONJURADOS EN CONTRA DE VENEZUELA, REPRESENTA UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL Y UNA INACEPTABLE PROVOCACIÓN. POR TAL RAZÓN, LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA RATIFICA:
SU MÁS EFUSIVA FELICITACIÓN A LA ARMADA BOLIVARIANA POR LA EXTRAORDINARIA DEMOSTRACIÓN DE PROFESIONALISMO, CARÁCTER Y VALENTÍA, PRACTICADA EN LA INTERCEPTACIÓN DE DOS BUQUES DE BANDERA EXTRANJERA QUE OPERABAN SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN EN NUESTRAS AGUAS TERRITORIALES. CABE DESTACAR, QUE TAL ACTUACIÓN SE ENMARCÓ DENTRO DE LAS LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA SITUACIONES DE ESTA NATURALEZA.
SU IRRESTRICTO APOYO Y LEALTAD ABSOLUTA AL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, COMO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, PARA EL PERIODO 2019 – 2025.
SU IRREDUCTIBLE DECISIÓN DE GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA Y ASEGURAR LA INTEGRIDAD DEL ESPACIO GEOGRÁFICO, EJERCIENDO LOS DERECHOS DE SOBERANÍA PLENA Y JURISDICCIÓN EXCLUSIVA SOBRE LA FACHADA ATLÁNTICA DEL DELTA DEL ORINOCO, LO CUAL NO ESTÁ EN DISCUSIÓN.
NUESTRA VOCACIÓN PACIFISTA, PERO AL MISMO TIEMPO LA INDEFECTIBLE DISPOSICIÓN A HONRAR EL SAGRADO JURAMENTO DE DEFENDER LA PATRIA Y SUS INSTITUCIONES HASTA PERDER LA VIDA SI FUESE NECESARIO.
¡EL SOL DE VENEZUELA NACE EN EL ESEQUIBO!
“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…
VIVIREMOS Y VENCEREMOS”
VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE