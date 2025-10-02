FANB denuncia provocaciones militares y reafirma compromiso con la paz de Venezuela

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene un despliegue permanente en todo el territorio nacional, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de garantizar la paz y la defensa de la soberanía.

Durante su declaración, el titular de la Defensa alertó a los sectores imperialistas sobre los riesgos de lo que denominó “errores de cálculo” en el actual contexto de multipolaridad, recordando experiencias históricas como Vietnam y la imposición del llamado “gobierno interino” en Venezuela. En este sentido, reiteró que el mundo vive un proceso de equilibrio y que cualquier acción equivocada puede tener consecuencias globales.

Padrino López denunció la presencia de aviones militares en las cercanías de las costas venezolanas, calificándola como una “grosería, provocación y amenaza directa contra la seguridad de la nación”. Asimismo, señaló que estas maniobras representan un acoso militar por parte de Estados Unidos hacia el pueblo venezolano, el cual –afirmó– desea únicamente paz y trabajo.

Finalmente, insistió en que bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, la FANB continuará fortaleciendo sus operaciones para resguardar los espacios marítimos, aéreos y terrestres del país, reafirmando la vocación de independencia y la decisión de defender a Venezuela ante cualquier amenaza externa.

