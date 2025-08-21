FANB desmantela campamento de minería ilegal en Amazonas

Un nuevo campamento de minería ilegal fue detectado y destruido por Unidades de Reacción Rápida (URRA) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el municipio Atabapo, estado Amazonas.

El Comandante Estratégico Operacional, G/J Domingo Hernández Lárez, informó que en el lugar fueron incautados combustible, motobombas, una planta eléctrica, mangueras de alta presión, utensilios de cocina y sacos con material aurífero, entre otros equipos.

La operación forma parte del Operativo Escudo Bolivariano Maroa 2025, que busca fortalecer la seguridad y proteger los recursos naturales de la región.

