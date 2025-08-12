FANB desmantela campamento terrorista en el estado Amazonas

Como parte de la Operación Escudo Bolivariano Maroa 2025, ejecutada bajo las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lograron un nuevo éxito en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el estado Amazonas.

A través del inmediato accionar de los órganos de seguridad ciudadana, mediante dos Unidades de Respuesta Rápida de Combate Mixtas (URRA), se ejecutaron misiones de búsqueda, seguimiento y rastreo contra grupos terroristas que traspasaron ilegalmente las fronteras venezolanas.

Durante este operativo, se detectó y destruyó un campamento logístico tipo Tancol (terroristas armados y narcotraficantes de Colombia), utilizado como centro de operaciones por estas organizaciones criminales. Asimismo, fueron incautados en el lugar 42 envoltorios tipo panela, con un peso total de 42 kilos de marihuana, sustancia ilícita destinada a financiar actividades terroristas que atentan contra la paz de la nación.

Vale acotar, que con esta acción, el Gobierno Bolivariano reafirma su condición de territorio de paz, derecho y justicia en la lucha contra el crimen organizado.

