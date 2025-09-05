FANB desmanteló campamento TANCOL en Amazonas

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en una operación conjunta con los cuerpos de Segurida del Estado, detectó y desmanteló un campamento instalado por las organizaciones Terroristas Armadas Narcotraficantes de Colombia (TANCOL) en Amazonas.

Así lo informó el comandante estratégico operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, quien detalló que en el referido espacio fueron encontrados Un fusil R-15; un cargador y 29 cartuchos; un Ak- 103 culata fija con un Cargador y 28 cartuchos; Una granada de humo; un GPS satelital.

De igual manera, en un mnesaje publicado en su cuenta en Instagram, el alto oficial castrense resaltó que la destrucción de este campamento se ejecutó en el marco de la operación «Maroa 2015».

REDACCIÒN MAZO