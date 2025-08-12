FANB desplegó operativo en helicóptero para detener narcotraficantes

“En este mismo instante están saliendo helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al encuentro con una gente por un lugar de Venezuela, que cree que no lo estaba viendo nadie con drogas”, así lo informó este martes el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, tras destacar el arduo trabajo del Gobierno Nacional con el narcotráfico.

Durante su discurso en la sesión de la Asamblea Nacional (AN), destacó que en lo que va del 2025 se han incautado más de 51 mil 664 toneladas de drogas en todo el territorio nacional. Detalló que la más reciente incautación se realizó el pasado 29 de julio en el estado Falcón, donde fue decomisado tres mil 77 kilogramos de marihuana.

Asimismo, Cabello hizo una comparación de cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) operaba en el país. “Cuando la DEA operaba aquí se decomisaron 209 toneladas, los siguientes seis años se decomisaron 374 toneladas, que diferencia”. En ese sentido, denunció que la DEA lo que hacía corromper funcionarios. “Son los dueños del narcotráfico mundial”, apuntó.

Anunció que desde que fue aprobada una ley en la Asamblea Nacional se han neutralizado 396 aeronaves que operaban en el tránsito ilegal de estas sustancias.

Cabello, invitó a leer el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde se encuentran los principales hallazgos de estas sustancias. Según la ONU, en 2025 se producen mil 670 toneladas de cocaínas y 450 toneladas de marihuana.

Denunció que el 87% de esas drogas sale por el Pacífico de países como Colombia, Ecuador y Perú. “La mitad de esa droga tiene como destino Estados Unidos. Nadie habla del decomiso de droga en el Pacífico”, dijo.

Finalmente, puntualizó que la proyección del Gobierno Nacional es destruirle el 70% o más de estas sustancias ilícitas.

T/VTV