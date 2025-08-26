FANB despliega 15 mil soldados en frontera con Colombia

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició el despliegue de más de 15 mil soldados en los estados Táchira y Zulia como parte de la Operación Relámpago del Catatumbo, con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera con Colombia.

El anuncio lo realizó el ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, a través de un video difundido en su cuenta de Instagram. El operativo cubrirá desde Castillete (Zulia) hasta Táchira, abarcando cerca de 851 kilómetros de los 2.219 que conforman la línea limítrofe.

“Va a haber un despliegue importante. Habrá un corredor aéreo, de medios aéreos, de helicópteros, de medios de escucha, vigilancia, inteligencia y exploración”, explicó Padrino.

El plan contempla además la activación de 60 Unidades de Reacción Rápida (URRA), 30 en cada estado, integradas por 250 efectivos cada una. También se incorporarán drones para misiones específicas, puntos de atención ciudadana, vigilancia terrestre y recorridos fluviales con la Infantería de Marina en los ríos que desembocan en el Catatumbo y en el Lago de Maracaibo, así como patrullajes navales en el Golfo de Venezuela.

El ministro subrayó que esta operación se ejecuta siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro y responde a la necesidad de enfrentar a grupos armados, terroristas y narcotraficantes que operan en la frontera.

T/CO