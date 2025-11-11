FANB

FANB despliega fase superior del Plan Independencia 200 para reforzar la defensa integral del país

Impacto

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó este martes la fase superior del Plan Independencia 200, un ejercicio militar orientado a fortalecer la defensa integral de la nación ante las crecientes amenazas en el mar Caribe. Las maniobras, que se extenderán hasta este miércoles, buscan optimizar los sistemas de comando, control y comunicaciones para garantizar la soberanía y la paz de Venezuela.

De acuerdo con el comunicado emitido por el ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, esta nueva etapa contempla el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, junto a unidades militares, la Milicia Bolivariana, los Órganos de Seguridad Ciudadana y los Comandos para la Defensa Integral. El operativo, precisó, se desarrolla en todo el territorio nacional bajo el principio de fusión popular, militar y policial.

La FANB detalló que los ejercicios dan cumplimiento a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, en su condición de Comandante en Jefe, e implican la activación total de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en los niveles estadal y municipal. Estas instancias coordinarán las acciones interinstitucionales y comunitarias necesarias para garantizar la movilización nacional y el soporte multisectorial que exige la defensa integral.

En su comunicado, la institución castrense reafirmó que la FANB “se encuentra más fortalecida que nunca en su unidad, cohesión moral y equipamiento”, ratificando su compromiso de preservar la independencia, estabilidad y paz de la República. Además, subrayó la determinación de “continuar fomentando la voluntad de lucha y el espíritu combativo” siguiendo el ejemplo histórico de los pueblos originarios y del Libertador Simón Bolívar.

El despliegue, iniciado a las 4:00 de la madrugada, abarca regiones estratégicas como Carabobo, La Guaira, Táchira, Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Barinas, Trujillo, Lara, Delta Amacuro y el Distrito Capital. Bajo el concepto de “resistencia activa y defensiva permanente”, el Plan Independencia 200 combina fases armadas y no armadas, orientadas tanto al fortalecimiento militar como a la protección de la paz frente a amenazas económicas y acciones desestabilizadoras.

T/CO

