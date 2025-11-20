FANB despliega operativo para resguardar la Consulta Popular del 23 de noviembre

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició el despliegue nacional para garantizar el traslado del material electoral y la seguridad de los ciudadanos durante la IV Consulta Popular Nacional, prevista para este domingo 23 de noviembre. El operativo abarca todo el territorio venezolano y se ejecuta en coordinación con los organismos de seguridad ciudadana.

El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central, M/G Jesús Villamizar, informó que en Carabobo, Aragua y Yaracuy se activarán 23.560 funcionarios. La presencia militar y policial abarcará los 782 centros de votación habilitados en estos estados.

Desde la REDI Oriental, el M/G Juan Sulbarán detalló que más de 16.000 efectivos se movilizarán en Anzoátegui, Monagas y Sucre, distribuidos en 1.049 centros de votación. El objetivo, afirmó, es acompañar al Consejo Nacional Electoral (CNE) como órgano rector y garantizar la custodia del material tecnológico y no tecnológico involucrado en la jornada.

El comandante de la ZODI Anzoátegui, G/D Norber Torres, precisó que en esa entidad se activará una operación conjunta con 5.093 efectivos para cubrir 378 centros en 204 circuitos comunales. Subrayó que el despliegue deberá velar en todo momento por el respeto a las garantías constitucionales y la tranquilidad de la población.

Por su parte, el comandante de la ZODI Monagas, M/G Romerl Romero Domínguez, señaló que 3.327 funcionarios serán distribuidos en los 302 centros de votación de la entidad, en un esfuerzo orientado a asegurar el buen desarrollo de la consulta y la participación ciudadana, en consonancia con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución.

