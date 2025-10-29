FANB destruye campamento de narcotráfico en Apure: «No somos ni seremos plataformas del narcotráfico”.

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) pertenecientes a la Unidad de Reacción Rápida (URRA) Apure, realizaron un sobrevuelo de patrullaje de seguridad, defensa fronteriza y escudriñamiento en diferentes puntos de interés en la parroquia Elorza, municipio Rómulo Gallegos de la entidad llanera.

El comandante Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), G/J Domingo Hernández Lárez, precisó los resultados que se dieron a través de esta operación:

Identificación de una aeronave tipo Cesna 310 siglas XBRED. Inutilizada, utilizada para operaciones aéreas del narcotráfico. Localización de un vehículo marca Toyota chasis largo color blanco placas AB097GU (Destruido). Un campamento logístico dónde se localizó el siguiente material clase III:

Dos litros (2000 L) Avegas para aeronaves de ala fija.

700 litros de gasolina.

500 litros de lubricantes.

Una tonelada de abastecimiento clase I (alimentos).

Dos bancos de panel solar de 2.000W.

Cuatro paneles solares monocristalinos.

Dos lavadoras automáticas.

Dos congeladores de 300 litros.

Un sistema de comunicaciones Motorola EP-200.

Además, se destruyó un punto de observación y seguridad tipo hangar (oculto en el bosque de galería).

La operación se realizó en compañía de las tripulaciones del Helicóptero MI-17B5, Siglas 61121 y 01 Helicóptero Cougar AS 532 AC 50109 Siglas FANB 50109, adscritos a la Aviación Bolivariana, específicamente en la Finca San Felipe Sector Capanaparo, coordenadas 6.34.26,5° N, 69.28.09,2° O, con la finalidad de mantener la lucha frontal contra el narcotráfico.

Hernández Lárez puntualizó que “Venezuela es zona de Paz. Nuestro territorio no está en venta, serán destruidas todo tipo de instalaciones asociadas al narcotráfico en suelo venezolano. La Patria no se vende, la Patria se defiende. No somos ni seremos plataformas del narcotráfico”.

F/VTV