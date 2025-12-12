FANB destruye cinco embarcaciones usadas para minería ilegal en Bolívar

Fueron destruidas cinco embarcaciones improvisadas que se usaban para la minería ilegal en el estado Bolívar, como parte de la Operación Roraima 2025; en la cual operativos de la Unidad de Reacción Rápida (URRA) de Combate Fluvial Bolívar realizaron misiones de patrullaje lacustre, reconocimiento y escudriñamiento en el embalse de Macagua y en el municipio Caroní.

Además, fueron incautados cinco tamices, cinco embarcaciones artesanales de metal, cinco motores a gasolina de seis cilindros, cinco caracolas de ocho pulgadas, 250 metros de manguera de ocho pulgadas para succión de material, 300 litros de combustible tipo gasolina, 80 metros cuadrados de alfombra para tamizado de material aurífero y 105 tambores metálicos.

Los objetos decomisados fueron incinerados por servir de soporte logístico para la depredación del ambiente en las actividades de minería ilegal, prohibidas por el Estado venezolano de acuerdo con lo establecido en la Ley Penal del Ambiente.

El procedimiento fue notificado al Ministerio Público, como parte de una serie de operaciones ejecutadas para preservar la diversidad biológica, la fauna, la flora y los minerales del territorio de la región de Guayana.

F/VTV