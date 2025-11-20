FANB destruyó campamento de minería ilegal en Amazonas

En el desarrollo de la Operación Neblina 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) localizó y destruyó este jueves un campamento logístico vinculado a la minería ilegal en el municipio Atabapo, estado Amazonas. La acción fue ejecutada por una unidad de patrullaje mixto en un sector cercano a la comunidad indígena Carida, según informó el comandante estratégico operacional, G/J Domingo Hernández Lárez.

Durante la inspección, los efectivos hallaron una estructura utilizada para actividades extractivas ilícitas, donde fueron inutilizados una moto de 150 CC, diez motores de succión de agua, una planta eléctrica, 50 tubos de PVC, mangueras de alta presión, alfombras usadas como tamiz, rejillas metálicas, cilindros de gas y otros implementos empleados para la explotación depredadora del entorno.

Todo el material fue incinerado en el sitio, en cumplimiento de los protocolos establecidos para neutralizar medios de apoyo a la minería ilegal, práctica prohibida por la legislación venezolana por su impacto directo sobre ecosistemas protegidos del sur del país.

De acuerdo con Hernández Lárez, el procedimiento fue notificado al Ministerio Público y forma parte de las acciones permanentes de la FANB para resguardar el ambiente, la seguridad territorial y los derechos de las comunidades indígenas asentadas en zonas vulnerables.

La institución reafirmó que Venezuela mantiene una política firme contra la explotación minera no autorizada, en defensa del ordenamiento jurídico y de un ambiente sano para las generaciones futuras.

