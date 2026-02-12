FANB destruyó campamento logístico utilizado para el narcotráfico en Delta Amacuro

Efectivos de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB) destruyeron un campamento logístico de suministro de combustible y materia de embalaje, asociado al narcotráfico en el estado Delta Amacuro.

De acuerdo con información compartida por el Comandante Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, los militares también incineraron materiales logísticos hallados en Delta Amacuro.

Entre el material destruido destacan 23 tambores de 200 litros, 19 pimpinas de 80 litros, 42 recipientes eran utilizados para almacenar combustible tipo gasolina, para un total de 6.120 litros que eran utilizados para el narcotráfico.

REDACCIÓN MAZO