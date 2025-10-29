FANB destruyó campamentos TANCOL en el estado Amazonas

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmanteló y destruyó dos campamentos logísticos utilizados por grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (TANCOL) en el municipio Atures, estado Amazonas, como parte de la Operación Neblina 2025. Así lo informó el comandante Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), G/J Domingo Hernández Lárez.

A través de su canal de Telegram, el alto oficial precisó que la acción fue ejecutada en el territorio de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N° 06 Guayana, con la participación de la Unidad de Reacción Rápida de Combate Mixta N° 63. Durante la operación se inutilizó una primera estructura logística en las coordenadas (05° 50′ 47.06″ N 67° 27′ 34.93″), donde se incautó un vehículo Toyota Land Cruiser, municiones de diversos calibres, equipos de comunicación, chalecos tácticos, material propagandístico alusivo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bombonas de alta presión.

Posteriormente, se procedió a la demolición de un segundo campamento ubicado en las coordenadas (05° 51′ 24.63″ N 67° 28′ 10.53″), donde se confiscaron más municiones, cargadores de fusil, radios transmisores, combustible y otros elementos empleados por los grupos irregulares para sus actividades ilícitas.

Hernández Lárez señaló que todos los materiales de interés criminalístico fueron registrados y destruidos en el sitio, quedando el procedimiento a disposición del Ministerio Público. Destacó que estas acciones forman parte del despliegue permanente de la FANB para garantizar la soberanía y la seguridad en zonas fronterizas del país.

“Venezuela es una zona de paz, de derecho y de justicia, donde se combate a diario contra los grupos del narcotráfico internacional que pretenden utilizar nuestro territorio como plataforma para sus fines depredadores”, afirmó el Comandante Estratégico Operacional.

