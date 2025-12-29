FANB destruyó ocho aeronaves y cuatro campamentos usados por el narcotráfico en Amazonas

En el marco de la Operación Estratégica Escudo Bolivariano Independencia 200, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecutó un contundente golpe contra las mafias transnacionales, tras destruir ocho aeronaves y desmantelar cuatro campamentos logísticos pertenecientes a grupos asociados al narcotráfico en el estado Amazonas.

La información la dio a conocer Domingo Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional (CEO), a través de sus redes sociales.

Hernández Lárez detalló que el procedimiento se llevó a cabo en el municipio Alto Orinoco, zona fronteriza con la República Federativa de Brasil.

«La operación responde a las instrucciones directas del presidente Constitucional y Comandante en Jefe de la FANB, Nicolás Maduro, en una ofensiva frontal contra el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los cuatro puntos cardinales de la nación», dijo.

Asimismo, el titular del CEOFANB indicó que las aeronaves se encontraban operando en pistas clandestinas ilegales, violando flagrantemente la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, así como la Ley de Seguridad y Defensa de la Nación, al no poseer planes de vuelo autorizados, identificación visible y sistemas de transponder para transitar por el espacio aéreo nacional.

Con este nuevo logro, Venezuela registra un total de 39 aeronaves inutilizadas en lo que va del año 2025 y 430 desde el 2012, consolidando una barrera infranqueable contra el crimen organizado.

«Venezuela es zona de paz, de derecho y de justicia. No somos, ni seremos, plataforma para el crimen transnacional. En nuestra patria no se produce, no se procesa, no se consume y no permitiremos que nuestro suelo sea utilizado como tránsito para productos ilegales que dañan a la humanidad», enfatizó Hernández Lárez.

El comandante del CEOFANB reiteró que la FANB mantiene un despliegue permanente en todo el territorio para garantizar la integridad del espacio geográfico del país. La destrucción de estos campamentos en la frontera con Brasil reafirma la determinación del Estado venezolano en la protección de sus recursos y la seguridad de sus ciudadanos ante amenazas externas.

