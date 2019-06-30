FANB expresa condolencias a familiares por muerte de Rafael Acosta Arévalo

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) expresó sus condolecias a familiares y allegados del capitan de corbeta Rafael Acosta Arévalo quien estaba detenido por investigación penal militar y murió el pasado viernes.
A continuación comunicado íntegro:
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA INFORMA A LA COLECTIVIDAD NACIONAL, EL LAMENTABLE FALLECIMIENTO DEL CAPITÁN DE CORBETA RAFAEL RAMÓN ACOSTA ARÉVALO, CI 9.661.191, EN SITUACIÓN DE RESERVA ACTIVA; QUIEN PERMANECÍA DETENIDO POR INVESTIGACIÓN PENAL MILITAR.
EL PRECITADO OFICIAL SUPERIOR, EL DÍA VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2019, COMO PARTE DEL DEBIDO PROCESO, FUE PRESENTADO ANTE EL JUEZ MILITAR TERCERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR, CON SEDE EN FUERTE TIUNA, Y ANTES DE INICIAR LA RESPECTIVA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN, SE DESMAYÓ, RAZÓN POR LA CUAL EL JUEZ ORDENÓ SU TRASLADO INMEDIATO AL HOSPITAL MILITAR “DR. VICENTE SALIAS”, DONDE A PESAR DE BRINDÁRSELE LA DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA, FALLECIÓ. ACTO SEGUIDO, SE ACTIVARON LOS PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL CICPC Y LA DIRECCIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, A FIN DE PRACTICAR LA AUTOPSIA DE LEY CON EL OBJETO DE DETERMINAR LAS POSIBLES CAUSALES DEL DECESO.
EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COMANDANTE EN JEFE DE LA FANB, HA SOLICITADO AL MINISTERIO PÚBLICO Y DEMÁS ORGANISMOS COMPETENTES, INICIAR UNA PROFUNDA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS CUALES SE PRODUJO EL DECESO, RATIFICANDO DE ESTE MODO LA POLÍTICA DEL ESTADO VENEZOLANO DE INDEFECTIBLE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, MUY ESPECIALMENTE DEL DERECHO A LA VIDA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 43 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN.
LA FANB EXPRESA SUS MÁS SINCERAS PALABRAS DE CONDOLENCIAS A LOS FAMILIARES Y ALLEGADOS DEL CAPITÁN DE CORBETA RAFAEL RAMÓN ACOSTA ARÉVALO, A QUIENES OFRECEMOS NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD.
“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…
VIVIREMOS Y VENCEREMOS”
¡LEALES SIEMPRE TRAIDORES NUNCA!
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE